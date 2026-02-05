Luciano Spalletti recupera Yildiz: il turco è tra i convocati per il match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

La Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri si giocano l’accesso alla semifinale, e in caso di successo troverebbero la vincente di Bologna-Lazio.

Match delicato, dunque, per la squadra di Spalletti, che però ritrova Kenan Yildiz dopo i problemi fisici di Parma. Il turco, infatti, era uscito dopo i primi 45 minuti per un sovraccarico muscolare, e nella giornata di ieri – 4 febbraio – si è allenato parzialmente in gruppo.

Yildiz difficilmente partirà dall’inizio, ma sarà a disposizione per la partita: al suo posto potrebbe agire McKennie, mentre accanto a lui Miretti e Conceiçao vanno verso la titolarità.

Spalletti potrà inoltre contare sui nuovi arrivati Jeremie Boga ed Emil Holm: di seguito l’elenco completo dei convocati bianconeri per la gara di Bergamo.

I convocati della Juventus per la gara con l’Atalanta

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Koopmeiners

Attaccanti: Yildiz, Conceiçao, Boga, Zhegrova, David, Openda