Juventus, accordo verbale con il Gremio per Arthur

Gianluca Di Marzio 21 Agosto 2025
Arthur con la maglia del Girona (Credits: Youtube Girona)
La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Gremio per il prestito di Arthur: entro domani verrà formalizzato

Arthur è sempre più vicino a una nuova esperienza in prestito.

La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Gremio, club con cui è cresciuto, per il suo trasferimento in prestito: entro domani verrà formalizzato.

Dopo aver salutato Douglas Luiz, dunque, i bianconeri faranno lo stesso con il centrocampista brasiliano, rimasto fuori dal progetto da tempo.

Nella scorsa stagione Arthur ha giocato in prestito con la maglia del Girona, collezionando 15 presenze.