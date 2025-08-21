Juventus, accordo verbale con il Gremio per Arthur
La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Gremio per il prestito di Arthur: entro domani verrà formalizzato
Arthur è sempre più vicino a una nuova esperienza in prestito.
La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Gremio, club con cui è cresciuto, per il suo trasferimento in prestito: entro domani verrà formalizzato.
Dopo aver salutato Douglas Luiz, dunque, i bianconeri faranno lo stesso con il centrocampista brasiliano, rimasto fuori dal progetto da tempo.
Nella scorsa stagione Arthur ha giocato in prestito con la maglia del Girona, collezionando 15 presenze.