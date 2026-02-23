Juventus, approvato il bilancio semestrale: ricavi più solidi e struttura finanziaria stabile

Migliora la qualità delle entrate, costi sotto controllo e debito equilibrato dopo l’emissione del bond: il bilancio semestrale della Juventus

Il bilancio semestrale si chiude in linea con le aspettative. I dati confermano un andamento coerente con le previsioni e offrono alcuni elementi utili per comprenderne meglio le dinamiche.

Si registra innanzitutto un miglioramento della qualità dei ricavi. Crescono infatti le componenti ricorrenti e strutturali, un aspetto che rafforza la sostenibilità del business nel tempo. Il peggioramento del risultato rispetto alla passata stagione è legato principalmente a due fattori: le plusvalenze particolarmente rilevanti contabilizzate lo scorso anno e la presenza, sempre nella passata stagione, di due gare casalinghe in più (10 contro le 8 del semestre attuale). Questi elementi hanno inciso sul pro quota dei ricavi da diritti televisivi e sui ricavi da gare, rendendo il confronto meno omogeneo.

Prosegue inoltre il miglioramento dell’incidenza dei costi operativi, segno di una gestione attenta e orientata al controllo della spesa. La struttura finanziaria rimane stabile e bilanciata. Dopo l’emissione del bond, l’indebitamento finanziario netto risulta meglio distribuito e più equilibrato. Il livello del debito è stabile e si mantiene significativamente inferiore rispetto al valore degli asset immobiliari di proprietà.

Infine, risultano sostanzialmente conclusi i procedimenti, sia in ambito Consob sia in sede penale, con sanzioni economiche di entità molto modesta. Un elemento che contribuisce a rafforzare il quadro di stabilità complessiva.