La Juventus inizia a muoversi per il post Tudor. I bianconeri hanno avviato i primi contatti con Spalletti. Il piano B è Mancini

In casa Juventus proseguono i lavori per il post Tudor. Oggi, 27 ottobre, i bianconeri hanno ufficializzato l’esonero dell’allenatore. La sconfitta di ieri contro la Lazio per 1-0 è stata fatale per il croato, che abbandona la Juve dopo 24 partite.

Il club bianconero ha avviato i primi contatti con Luciano Spalletti, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Italia. La Juventus e l’allenatore sono a colloquio per definire il progetto e le richieste economiche dell’ex Napoli.

Il piano B è Roberto Mancini. L’allenatore, la cui ultima esperienza è stata sulla panchina dell’Arabia Saudita, era già stato sondato dalla Juve dopo l’esonero di Thiago Motta. All’epoca l’accordo tra i bianconeri e Mancini non si trovò perché l’ex CT della Nazionale aveva chiesto un anno e mezzo di contratto.

Sullo sfondo resta l’ipotesi Palladino. L’ex Fiorentina è svincolato dopo l’addio al club viola al termine della scorsa stagione.

La Juventus di Tudor

Igor Tudor saluta la Juventus dopo 24 partite. L’allenatore croato è arrivato alla Continassa a fine marzo per sostituire l’esonerato Thiago Motta. Tudor ha esordito sulla panchina della Juve il 29 marzo 2025, nella vittoria per 1-0 contro il Genoa. Con i bianconeri l’allenatore ha raccolto 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.