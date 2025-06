Juventus, riprendono gli allenamenti in vista del Mondiale per Club: il programma

La Juventus riprende ad allenarsi in vista della sfide del Mondiale per club: le ultime sui giocatori e non solo

La Juventus è pronta a vivere il Mondiale per Club. La formazione bianconera – che sarà guidata da Igor Tudor durante il torneo – riprenderà a lavorare nel pomeriggio di oggi (lunedì 2 giugno).

La squadra sarà impegnata con l’Al-Ain (19 giugno), il Wydad Casablanca (22 giugno) e il Manchester City (26 giugno).

Alla ripresa degli allenamenti (non è prevista la presenza di nessun membro della dirigenza a eccezione dell’allenatore e lo staff) non ci saranno i calciatori impegnati con le nazionali. A partire dagli italiani Cambiaso, Gatti e Locatelli, convocati dal CT Luciano Spalletti.

A seguire. Assenti anche: Gonzalez (Argentina), Kalulu (Francia), Adzic (Montenegro), Conceicao (Portogallo), Vlahovic (Serbia), Rouhi (Svezia U21),Yildiz (Turchia).

Juventus, ecco il Mondiale per Club

La Juventus, come sottolineato in precedenza, è attesa da tre sfide molto delicate. Oltre all’Al-Ain e il Wydad Casablanca, infatti, c’è anche il Manchester City che ha salutato Kevin De Bruyne.

I bianconeri sono stati inseriti nel girone G. A differenza dell’Inter, l’altra italiana nella competizione, che si trova nell’E insieme a Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds