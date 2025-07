Juventus, Alberto Costa ceduto al Porto: il comunicato ufficiale

Alberto Costa (IMAGO)

Dentro Joao Mario, fuori Alberto Costa: la Juventus ha ufficializzato la cessione al Porto dell’esterno portoghese

Per un esterno che arriva, ce n’è un altro che saluta. La Juventus ha infatti ufficializzato l’arrivo di Joao Mario, ma allo stesso tempo anche la cessione al Porto di Alberto Costa.

Il classe 2003 portoghese, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes, lascia dopo soli 6 mesi e 14 partite giocate, rientrando in patria.

Ai bianconeri vanno 15 milioni di euro più uno di bonus, per una piccola plusvalenza pari a 2.3 milioni di euro.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Juventus, il comunicato sulla cessione di Alberto Costa

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio, a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori”.