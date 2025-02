Juventus al lavoro per trovare l’intesa per Kelly: la situazione

Non ancora chiuso il passaggio di Kelly alla Juventus: i bianconeri sono al lavoro per trovare l’intesa finale.

La Juventus è ancora al lavoro per dare a Thiago Motta un nuovo difensore prima della chiusura del calciomercato invernale.

I bianconeri hanno individuato in Kelly il profilo adatto ma non è stata ancora raggiunta l’intesa definitiva per il suo passaggio in Italia.

Ancora nulla di formale infatti è stato accordato tra le parti, con i club che non hanno autorizzato il giocatore a partire per svolgere le visite mediche.

Juventus e Newcastle sono alle prese con l’accordo definitivo sui termini di pagamento, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’operazione dovrebbe essere sulla base del prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto – che scatterà al verificarsi di alcune condizioni semplici – pari a circa 13/14 milioni di euro, più alcuni bonus difficili.

La situazione

La Juventus aspetta risposte dal Newcastle a breve per quanto riguarda la proposta sui termini di pagamento, altrimenti poi i tempi sarebbero troppo ristretti per registrarlo.

Ci sono infatti da programmare le visite mediche e in aggiunta, essendo extra (slot britannico), andrebbero preparati tutti i documenti e il visto in tempo.