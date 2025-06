La Juventus schianta l’Al-Ain all’esordio nel Mondiale per Club: super Kolo Muani

La Juventus parte con il piede giusto nel Mondiale per Club, battuto 5-0 l’Al-Ain.

Nella notte italiana, la Juventus di Igor Tudor splende sotto al cielo di Washington. Un dominio che parte dal primo tempo, con i bianconeri che non lasciano scampo agli avversari: l’Al-Ain cade sotto i colpi della squadra torinese, incapace di reagire.

Nella prima frazione bastano 11 minuti alla Juve per sbloccare il risultato: pallone esterno per Alberto Costa, che pennella verso il centro. Kolo Muani svetta di testa e imbuca. Poi, da quel momento, è tutto in discesa.

Al 21′ è ancora Alberto Costa a sfondare sulla destra, con Conceiçao a concludere, prima della magia di Kenan Yildiz per il 3-0 bianconero. In chiusura di primo tempo, è ancora Kolo Muani, pescato da Thuram, a completare il poker.

Secondo tempo di gestione per i bianconeri, che trovano anche la manita con la bella giocata di Conceiçao, che trova la doppietta personale. Spazio alle rotazioni per Tudor, che trova una bella vittoria in questo Mondiale per Club per iniziare al meglio il nuovo ciclo.

Possesso palla e pochi punti di riferimento: le chiavi della vittoria della Juventus

L’avversario avrà meno blasone rispetto alle grandi europee, ma la Juventus impone il suo gioco e convince. Igor Tudor ha dato la sua identità alla squadra, fatta di pressione e di un gioco che regala davvero pochi punti di riferimento agli avversari, che non riescono a contenere le iniziative della Juve.

Buona capacità in fase di costruzione per la squadra di Tudor, con il secondo gol di Kolo Muani che parte da una manovra elaborata, cominciata con il passaggio in verticale di Di Gregorio. Con tre passaggi si è già dal francese, con Thuram che lo pesca perfettamente. L’ex Eintracht Francoforte con la mezza punta mette all’angolino.

Anche difensivamente, i bianconeri sono solidi, con un terzetto difensivo molto sperimentale per Tudor: Savona da centrale di difesa disputa una buona partita, con Kelly e Kalulu che si propongono anche nell’altra metà campo.

Da Kolo Muani ad Alberto Costa, chi ha convinto di più

Randal Kolo Muani è stato sicuramente il migliore in campo della Juventus. Bravo a tenere alta la squadra e a inserirsi alle spalle della difesa, come nel gol del 4-0. Insieme a lui, le sgasate di “Chico” Conceiçao si sono fatte sentire, con il numero 7 sempre pericoloso palla al piede. Positiva anche la prova di Alberto Costa, che per 90′ si rende protagonista di una partita generosa, condita da un assist.

Nel secondo tempo spazio anche a Koopmeiners e Vlahovic, che, però non hanno trovato le giocate sperate. Discorso diverso per Douglas Luiz, che va vicinissimo al gol in due occasioni: prima un destro a giro che esce di centimetri, poi un rasoterra che colpisce il palo.