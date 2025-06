Juventus, vittoria contro l’Al-Ain: le parole dei protagonisti bianconeri

La Juventus spazza via l’Al Ain nel match d’esordio del Mondiale per Club. Kolo Muani e Weah hanno commentato il successo per 5-0

La Juventus inizia nel migliore dei modi il suo cammino nel Mondiale per Club. I bianconeri hanno battuto l’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti, con un netto 5-0.

Le doppiette di Kolo Muani e Conceiçao e la rete di Yildiz hanno deciso la sfida. Igor Tudor, fresco di rinnovo di contratto con la Juve, ha esaltato la squadra nelle dichiarazioni post partita.

La Juventus è reduce da una stagione altalenante. I bianconeri hanno concluso il campionato al quarto posto, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League solo all’ultima giornata di Serie A.

I bianconeri cercano il riscatto nel Mondiale per Club e l’ottimo inizio lascia ben sperare i tifosi.

Kolo Muani: “Sto bene, spero di rimanere alla Juventus”

L’arrivo a Torino di Randal Kolo Muani è stato decisivo per le sorti della stagione della Juventus. Il francese, in prestito dal PSG, ha raccolto fin qui 20 presenze e 10 gol con la maglia bianconera. Ai microfoni di Sport Mediaset l’attaccante ha commentato la prestazione della squadra: “Abbiamo giocato un’ottima partita, io mi sento molto bene e sono felice di giocare, spero di rimanere qui“.

Sempre nel post partita è intervenuto anche Alberto Costa. Il difensore ha dichiarato: “Giochiamo ogni partita per vincere. Ringraziamo i tifosi presenti, sono un grande supporto per noi“.

Le parole di Weah e Conceiçao

Timothy Weah vince a casa sua. L’esterno statunitense ha commentato così al canale ufficiale della Juve la prima sfida dei bianconeri nel Mondiale per Club: “Per me è una bella emozione tornare a casa e partecipare a questa splendida manifestazione. Francisco (Conceiçao ndr) e Randal (Kolo Muani ndr) hanno disputato una grande partita“.

Nel post gara è intervenuto anche Francisco Conceiçao. L’esterno ha rilasciato alcune dichiarazioni sempre al canale ufficiale della Juve: “Sono molto felice per i gol ma soprattutto per la vittoria della squadra. Mi piace giocare, in qualunque ruolo richieda Tudor“.