Juventus, Adzic entra al 76′ e viene sostituito all’86’: ecco cosa è succeso

Solamente nove minuti per Adzic in campo che entrato al 76′ è stato sostituito poi 10 minuti dopo: solo 36 per Conceicao

Dura solamente 9 minuti la partita di Adzic. Schierato al 76′ minuto il classe 2006 è stato cambiato 10 minuti per Dusan Vlahovic.

Il centrocampista bianconero era sceso in campo 16 minuti dopo l’espulsione di Kalulu al posto di Kolo Muani, autore della rete del vantaggio.

Al momento del cambio Adzic è sembrato particolarmente incredulo, chiedendo “io?” verso la panchina una volta letto il suo numero sulla lavagnetta luminosa del quarto uomo.

Solo 36 minuti per Conceicao

Solamente 36 minuti per Conceicao che, entrato tra il primo e il secondo tempo, all’86’ è stato sostituito per far entrare Gatti.