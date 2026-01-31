Juventus, Adin Licina è arrivato a Torino | FOTO E VIDEO

La Juventus accoglie il nuovo talento bianconero: Adin Licina, trequartista classe 2007, è arrivato a Torino poco fa

La Juventus ha accolto il suo colpo in prospettiva: Adin Licina è atterrato a Torino ed è pronto a cominciare la sua esperienza in bianconero.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il trequartista classe 2007 arriva dal Bayern Monaco, che manterrà una percentuale sulla futura rivendita, oltre al diritto di pareggiare future offerte.

Licina firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 3 anni e mezzo, e comincerà con la Next Gen in Serie C, ma si tratta di un acquisto in prospettiva. Su di lui, infatti, c’era l’interesse di diversi club all’estero.

Di seguito le immagini del suo arrivo in Italia.

Juventus, le immagini dell’arrivo di Licina in Italia

.@juventusfc, Adin Licina è arrivato a Torino: domani la firma sul contratto di 3 anni e mezzo. Il Bayern Monaco manterrà una percentuale sulla rivendita @SkySport pic.twitter.com/58kRsCMLje — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026