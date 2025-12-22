Juventus, a centrocampo piace Frattesi: l’analisi sul minutaggio raccolto all’Inter

Alla Juventus e al suo allenatore piace Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter: l’analisi sul minutaggio tra la scorsa e l’attuale stagione

Come riportato da Luca Marchetti di Sky Sport, tra i nomi che la Juventus sta seguendo per il mercato di gennaio c’è anche quello del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi.

L’italiano piace molto a Luciano Spalletti, con la società nerazzurra che lo cederebbe solo a titolo definitivo.

La valutazione è intorno ai 30 milioni di euro, con il giocatore che quest’anno sta trovando meno minutaggio e spazio (tra gli uomini meno utilizzati da Chivu).

Ma qual è la differenza rispetto alla scorsa stagione? L’analisi sul classe ’99, che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo bianconero.

La differenza di rendimento di Frattesi, che piace alla Juventus

Oltre a quella legata a Xaver Schlager, profilo che la Juventus sta seguendo per giugno dato il contratto in scadenza del centrocampista del Lipsia, i bianconeri stanno valutando anche altre operazioni. Come quella con Davide Frattesi, che vorrebbe trovare maggiore spazio in questa stagione. Con un pensiero rivolto anche alla Nazionale, che nei prossimi mesi sarà impegnata con i play off per accedere al Mondiale del 2026.

Il giocatore è sceso in campo 14 volte in totale quest’anno: 1 in Supercoppa, 8 in Serie A (1 da titolare, 7 da subentrato, con solo il 15% di minuti giocati), 4 in Champions League e 1 in Coppa Italia, per un totale di 499 minuti (media di 35 minuti a gara), arricchiti da 2 assist. L’annata passata erano state 47 le presenze totali : 13 in Champions League, 28 in campionato (9 da titolare, 18 da subentrato, con il 35% di minuti giocati), 4 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa, per 1986 minuti in campo (42 minuti di media), con anche 7 gol e 2 assist.

Nazionale e Spalletti

Frattesi è sceso in campo 33 volte con la maglia della Nazionale maggiore. Ma c’è un dato ancora più interessante che lega il centrocampista a Luciano Spalletti, ex c.t. dell’Italia e attuale allenatore della Juventus.

L’interista è stato infatti il giocatore più impiegato da Spalletti nella sua era sulla panchina Azzurra, con ben 23 presenze (dietro di lui Raspadori con 22 e Retegui con 17). Ma non solo: Frattesi è stato anche il miglior marcatore, grazie alle 7 reti (delle sue 8 totali) siglate con il commissario tecnico toscano.