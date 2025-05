Juve Stabia-Cremonese, le formazioni ufficiali della semifinale playoff

Le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per Juve Stabia-Cremonese, per i playoff di Serie B

Juve Stabia e Cremonese sono pronte ad affrontarsi nella partita di andata delle semifinali dei playoff di Serie B.

La gara, che si giocherà allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia tra le squadre di Guido Pagliuca e Giovanni Stroppa, è in programma oggi, mercoledì 21 maggio, alle ore 20:30.

Dopo aver eliminato il Palermo nei quarti di finale, i campani non hanno intenzione di smettere di sognare e vogliono continuare a credere nell’impresa. I grigiorossi, invece, nella Regular Season espugnarono Castellammare per 2-1.

La partita di ritorno si giocherà allo stadio Zini di Cremona domenica 25 maggio. Intanto, però, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Juve Stabia-Cremonese, le formazioni ufficiali

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Pierobon, Mosti, Andreoni; Piscopo; Candellone, Adorante. All. Pagliuca.

CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Bianchetti, Ceccherini, Folino; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Azzi; Johnsen, Vandeputte; De Luca. All. Stroppa

Dove vedere il match

Il match tra la Juve Stabia e la Cremonese, in programma mercoledì 21 maggio alle 20:30 sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. E in streaming? La sfida tra le squadre di Pagliuca e Stroppa sarà disponibile in diretta streaming sempre su DAZN.