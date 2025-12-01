Juve Stabia, Brera Holdings diventa nuovo socio unico

Juve Stabia – Imago

L’azionista di maggioranza ha rilevato il 48% delle quote di Andrea Langella: il comunicato

Brera Holdings è il nuovo socio unico della Juve Stabia. Con un comunicato pubblicato nella serata di lunedì, il club campano ha comunicato le novità all’interno della società che completano il passaggio di proprietà iniziato un anno fa.

La holding ha rilevato anche il restante 48% delle quote appartenenti al socio di minoranza Andrea Langella, al seguito della ricapitalizzazione effettuata.

Di seguito il comunicato ufficiale della Juve Stabia: “Gli amministratori, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, e la S.S. Juve Stabia 1907 comunicano che l’assemblea dei soci convocata in data 28 novembre con seconda chiamata in data odierna e tenutasi presso lo studio notarile Borrelli di Napoli ha deliberato l’approvazione del bilancio della società. Nel contempo il socio di maggioranza Brera Holdings, in quota Solmate, ha ricapitalizzato ripianando le perdite. Comunichiamo altresì che Brera Holdings diventa così socio unico della S.S. Juve Stabia rilevando anche il restante 48% delle quote del socio di minoranza Andrea Langella al seguito della ricapitalizzazione effettuata“.