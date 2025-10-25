Serie B, rinviata Juve Stabia-Bari: il comunicato
La Lega Serie B dispone il rinvio della partita tra Juve Stabia e Bari.
La Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) ha deciso di rinviare la partita Juve Stabia-Bari, incontro valido per la 10ª giornata del Campionato di Serie B.
La gara era inizialmente in programma per mercoledì 29 ottobre, ma verrà posticipata ad altra data che sarà stabilita dalla Lega.
Il Presidente della LNPB, Paolo Bedin, ha disposto il rinvio con un comunicato ufficiale, dopo aver preso atto di una richiesta specifica. La richiesta di posticipare la partita è arrivata dal Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
La richiesta arriva per la segnalazione della prefettura di Napoli, che ha indagato la Juve Stabia negli scorsi giorni per alcune presunte infiltrazioni mafiose nella società.
Il comunicato della Lega Serie B su Juve Stabia-Bari
Il comunicato della lega: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, preso atto dell’odierna comunicazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la quale si richiede di posticipare ad altra data l’incontro in oggetto, a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l. e visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB, dispone il rinvio della gara JUVE STABIA – BARI, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per mercoledì 29 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”