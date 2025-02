Adorante trascina la Juve Stabia: gol al Bari e doppia cifra in stagione

Andrea Adorante, Juve Stabia (Imago)

La Juve Stabia continua a volare e lo fa anche grazie ai gol di Andrea Adorante.

L’attaccante classe 2000 è stato uno dei protagonisti della vittoria per 3-1 contro il Bari, firmando la rete del momentaneo 2-0 e raggiungendo così la doppia cifra in campionato.

Tifosi in festa al Romeo Menti al triplice fischio: la formazione gialloblù con la grande vittoria nello scontro diretto, aggancia il quinto posto in classifica e resta in piena corsa per un posto in zona playoff.

Adorante, l’uomo chiave della Juve Stabia di Pagliuca

Arrivato in Campania con grandi aspettative, Andrea Adorante non ha deluso. Con 10 gol in stagione si è imposto come il punto di riferimento dell’attacco gialloblù, combinando fisicità, fiuto del gol e spirito di sacrificio al servizio di una squadra che ha voglia di continuare a sorprendere.

La sua ultima rete, da autentico rapace d’area, gli ha permesso di entrare nella storia del club. L’attaccante scuola Inter è infatti solo il terzo giocatore a raggiungere la doppia cifra in un singolo campionato di Serie B con la maglia della Juve Stabia, unendosi a Francesco Forte (2019/20) e Marco Sau (2011/12).

Adorante, il suo gol al Bari infiamma il “Menti”

Un gol pesantissimo che vale tre punti in un pomeriggio intriso di attesa e tensione. La prestazione di Andrea Adorante nella sfida contro il Bari è la dimostrazione di quanto il classe 2000 sia diventato imprescindibile nel progetto tecnico di Pagliuca.

Meno presente sotto porta, l’attaccante di Parma si è abbassato in più occasioni per legare il gioco, provando a pungere la difesa biancorossa. A inizio ripresa viene premiato sfruttando l’unica grande occasione della sua partita: respinta corta del portiere avversario sulla conclusione dalla distanza di Maistro e ribattuta a rete del ”numero 9” dello Stabia che firma il raddoppio e incanala il match sui binari giusti.

