Open VAR, Tommasi: “Manca un rigore al Napoli, Bremer fa fallo su Højlund”

Le dichiarazioni del collaboratore CAN Dino Tommasi sugli episodi di Juventus-Napoli, match valido per la 22esima giornata di Serie A

Come ogni settimana torna Open VAR e Dino Tommasi, componente CAN, ha fatto il punto su quanto accaduto nel weekend di Serie A a partire da Juventus-Napoli, match più discusso del weekend.

Sul contatto Bremer-Hojlund in area di rigore, il componente CAN ha voluto fare chiarezza: “Mariani comunica alla Sala VAR il contatto. Il secondo contatto tra Kalulu e Vergara è leggero, non ci sono i parametri di un contatto falloso. Quello di Bremer è falloso, perché cinge il collo di Højlund, questo è un calcio di rigore mancante”.

Continua: “La trattenuta di Bremer è evidente, si potevano utilizzare altre telecamere. L’arbitro dal campo non è riuscito a valutarlo”.