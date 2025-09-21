Justin Kluivert entra nel Guinness World Record: ecco perché

Justin Kluivert, giocatore del Bournemouth, è entrato nel Guinness World Record dopo una tripletta in Premier League: il motivo

Pensate di riuscire a registrare un primato mondiale “semplicemente” segnando una tripletta in una partita di Premier League.

È quanto successo a Justin Kluivert, attaccante del Bournemouth, entrando nel Guinness World Record dopo l'”hat-trick” segnato contro il Wolverhampton il 30 novembre 2024.

O meglio, l’ex Roma ci è riuscito perché la tripletta in questione è arrivata grazie a tre reti segnate dal dischetto. Tutte nelle stessa partita.

Il record, infatti, è proprio questo: l’olandese è diventato così il giocatore di calcio a segnare più rigori in una partita di Premier League.

Kluivert, tripletta da Guiness World Record

Uno al terzo, uno al diciottesimo e uno al settantaquattresimo. Questi i minuti, in qualche modo “storici” per Justin Kluivert, in cui ha realizzato i tre rigori che gli hanno permesso di entrare nel Guinness dei primati.

Il giocatore ha ricevuto infatti il premio nella giornata di domenica 21 settembre. Riconoscimenti che sono di famiglia, visto che la stessa pagina Guinness World Record, sul proprio profilo X, ha fatto sapere che: “il padre di Justin, Patrick Kluivert, era diventato il giocatore più giovane a segnare in una finale di UEFA Champions League a 18 anni e 327 giorni, quando aveva segnato l’unico gol nella finale di UEFA Champions League del 1995, giocando per l’Ajax (Paesi Bassi) contro l’AC Milan (Italia)“.