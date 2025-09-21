Le parole dell’allenatore dell’Atalanta al termine della gara vinta contro il Torino

L’Atalanta vince 3-0 contro il Torino: la squadra nerazzurra, allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha superato la squadra di Marco Baroni e ha conquistato la seconda vittoria in campionato.

Jurić, al termine della partita, ha parlato in conferenza stampa. “La partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor. Lookman? Questione chiusa”.

Il croato ha aggiunto: “Il gruppo è solido. Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente: ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico”.

Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

Atalanta, le parole di Juric

Juric ha commentato anche la situazione del Torino. “Quando c’ero io era presente un bell’ambiente: dispiace vedere però questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo Toro”

L’allenatore ha concluso parlando degli infortunati. “Abbiamo una lunga fila, ma oggi i ragazzi che hanno giocato hanno dato un grande contributo. La nostra è una rosa lunga e dobbiamo continuare così”.