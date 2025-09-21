Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Jurić: “Vittoria importante. Lookman? Questione chiusa, il gruppo è solido”

Redazione 21 Settembre 2025
juric-atalanta-imago-INTERNO
Ivan Juric, Atalanta (Imago)

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta al termine della gara vinta contro il Torino 

L’Atalanta vince 3-0 contro il Torino: la squadra nerazzurra, allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha superato la squadra di Marco Baroni e ha conquistato la seconda vittoria in campionato.

Jurić, al termine della partita, ha parlato in conferenza stampa. “La partita contro il PSG ci ha dato forza dove abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene: anche Ahanor. Lookman? Questione chiusa”.

Il croato ha aggiunto: “Il gruppo è solido. Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente: ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico”.

Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

lookman-atalanta-imago-gpo-interna (1)

Atalanta, le parole di Juric

Juric ha commentato anche la situazione del Torino. “Quando c’ero io era presente un bell’ambiente: dispiace vedere però questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo Toro”

L’allenatore ha concluso parlando degli infortunati. “Abbiamo una lunga fila, ma oggi i ragazzi che hanno giocato hanno dato un grande contributo. La nostra è una rosa lunga e dobbiamo continuare così”.