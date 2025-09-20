Le parole dell’allenatore dell’Atalanta in vista della sfida contro il Torino. Il commento sulla situazione legata ad Ademola Lookman.

Lookman ci sarà. A dirlo è lo stesso allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric. Dopo un’estate tra voci di mercato, parole e indisponibilità, l’attaccante nigeriano torna a disposizione per un match di Serie A.

Juric, nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Torino, ha spiegato la situazione e ricostruito quanto accaduto negli ultimi giorni.

“Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E’ stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. Valuterò se sarà titolare o meno. L’autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene”.

Queste le parole di Ivan Juric, che può quindi tornare a contare sul proprio attaccante dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain.