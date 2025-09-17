Atalanta, Juric: “C’era una differenza enorme, loro sono a un livello troppo superiore al nostro”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, dopo la prima sfida di questa League Phase di Champions League contro il PSG.

L’Atalanta di Ivan Juric porta a casa una sconfitta nella prima giornata di League Phase di Champions League contro il PSG.

Decisive le reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramon che hanno stabilito il 4-0 a favore dei padroni di casa.

I nerazzurri, nel frattempo, pensano già al prossimo impegno: domenica 21 settembre saranno ospiti del Torino per la quarta giornata di Serie A.

Ecco, di seguito, le parole di Ivan Juric al termine della sfida.

Atalanta, le parole di Juric

“Penso che la differenza è stata enorme. Abbiamo fatto molto bene dopo il primo gol ma è chiaro che loro sono a un livello troppo superiore rispetto a noi“, ha esordito Juric parlando della partita contro il PSG.

Ha poi continuato: “Penso che ci mancano 4 giocatori che hanno un peso specifico molto importante. Da questa gara io prendo un sacco di spunti positivi perché ho visto giocatori che possono giocare a questo livello. Con il tempo e con il recupero degli infortunati torneremo competitivi“. Infine sul modulo: “Sinceramente li abbiamo analizzati bene. Abbiamo visto che quelli che giocano dietro perdono sempre male. Le uniche che hanno fatto bene contro di loro sono quelle che sono andate a prenderli alti“.