Atalanta, Jurić: “Le dichiarazioni di Carnesecchi? Deve parare e parlare meno”

L’intervista e i commenti di Ivan Jurić dopo il pareggio per 1-1 tra la Cremonese e la sua Atalanta

Il sabato dell’ottava giornata di Serie A è terminato con il pareggio per 1-1 tra Cremonese e Atalanta. Dopo i 90′ dello Stadio Zini di Cremona, Ivan Juric ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

La sua visione sulla partita disputata: “Il primo tempo non mi è piaciuto, mancavano energie ma anche quelli che avevano riposato non mi sono piaciuti. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato meglio. Questa è la situazione“.

Su Carnesecchi Juric ha detto: “Io parlo con la dirigenza tutti i giorni. Carnesecchi è ambizioso, però deve parare e parlare meno, concentrarsi sul lavoro e sul campo. Quando non vinco mi dà fastidio e non credo che Carnesecchi sia indicato per parlare di questa situazione“.

E ancora: “Carnesecchi sta facendo benissimo, vedo come lavora ma non dobbiamo impegnarci di più. Si impegnano tutti, non è un discorso da fare, se crei 20 occasioni e non segni ci sono tanti motivi, Lookman ha avuto un’estate così, Scamacca non è in forma“. In chiusura: “Con le squadre forti come Juventus e Bruges abbiamo fatto belle partite, contro Lazio, Slavia e Cremonese abbiamo sbagliato e sprecato delle occasioni“.

Atalanta, zero sconfitte ma poche soddisfazioni

L’Atalanta fatica a splendere come nelle stagioni precedenti. I nerazzurri sono l’unica squadra della Serie A ancora imbattuta. L’ottima statistica non rende comunque felici i tifosi, che sembrano spazientiti dai troppi pareggi.

Il club allenato da Ivan Juric ha fin qui raccolto 12 punti in 8 partite, con appena 2 vittorie e ben 6 pareggi. Complici gli infortuni e la Champions League, l’Atalanta ha più volte avuto poche pedine su cui contare come dichiarato dall’allenatore nerazzurro al termine della sfida odierna contro la Cremonese.

Le parole di Carnesecchi

Al termine della partita contro la Cremonese Marco Carnesecchi non ha nascosto tutta la sua delusione. Ai microfoni di Sky Sport il portiere dell’Atalanta ha scosso la squadra con toni forti. L’estremo difensore ha dichiarato: “Dobbiamo darci una svegliata perché con questi ritmi restiamo indietro“.

E ancora: “Contro il Milan dobbiamo vedere se siamo pronti. Chi è stanco deve alzare il braccio e dire ‘sono stanco, voglio riposare’“. Il portiere ha concluso dicendo: “Quando si va in campo si deve dare l’anima“. Parole forti che non sono state apprezzate dall’allenatore Juric.