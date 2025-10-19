Atalanta, Jurić: “Soddisfatto della prestazione. I ragazzi meritavano un altro risultato”

Le dichiarazioni di Ivan Jurić nell’intervista rilasciata al termine di Atalanta-Lazio

L’Atalanta ha ospitato la Lazio di Maurizio Sarri nella settima giornata di Serie A.

Alla New Balance Arena è terminata 0-0: i nerazzurri sono quindi saliti a quota 11 punti, mentre i biancocelesti a 8.

Al termine dei 90′ di Bergamo, Ivan Jurić ha commentato la partita nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le dichiarazioni e le considerazioni dell’allenatore croato.

Atalanta-Lazio, i commenti di Juric nell’intervista post-gara

Nella prima parte dell’intervista, Juric ha commentato il match: “Non sono preoccupato ma soddisfatto della prestazione. Nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni di gol senza concedere nulla. I ragazzi meritavano un altro risultato“.

Ha proseguito: “I primi 25 minuti del secondo tempo abbiamo creato il mondo con Sulemana e Lookman. Con Krstovic sicuramente avevo un’altra soluzione“.

Atalanta, Jurić: “Troveremo punti da altre parti anche quando meriteremo di meno”

Sulla gestione della squadra e sostituzioni: “La squadra sta bene, oggi nel secondo tempo è stato un miracolo non averla vinta stando sempre dalla loro parte del campo. Una partita splendida su tutti gli aspetti ma è mancato il gol“.

Infine ha concluso: “Sono soddisfatto di tutti ma sono dispiaciuto del risultato per i ragazzi. Non è la prima volta che statisticamente c’era la possibilità di vincere. Penso che troveremo punti da altre parti anche quando meriteremo di meno“.