Atalanta, Juric: “Creiamo tante occasioni ma senza trovare il gol”

L’Atalanta ha raccolto un punto contro lo Slavia Praga: la squadra di Ivan Juric ha pareggiato 0-0 contro quella di Jindřich Trpišovský nella terza giornata della League Phase.

“Nelle ultime due partite abbiamo avuto 15 palle gol. Questo è un momento particolare”, ha detto Juric ai microfoni di Sky Sport.

“Siamo contenti, abbiamo creato tante occasioni. Ma in questo momento ci gira così, non riusciamo fare gol”.

Juric ha continuato: “Ma pensiamo positivo, se creiamo tutte queste occasioni vorrà dire che arriverà il gol. Sono dispiaciuto perché creiamo tanto e concediamo poco”.

In campo si è rivisto anche Gianluca Scamacca: “Lui è un grande talento, ora deve continuare a lavorare”.