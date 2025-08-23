La conferenza stampa di Ivan Juric in vista di Atalanta-Pisa

L’Atalanta si prepara per il suo esordio stagionale in Serie A: i nerazzurri ospiteranno in casa il neopromosso Pisa per la prima di campionato.

Il fischio d’inizio è fissato per la serata di domani, 24 agosto, alle 20:45.

L’allenatore dei bergamaschi Ivan Juric ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa, parlando anche del caso legato ad Ademola Lookman.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Atalanta, la conferenza di Juric

L’allenatore dell’Atalanta ha esordito parlando del suo avversario: “Gilardino ha dimostrato di essere un bravo allenatore. Mette in campo la squadra in modo che è difficile giocare: una squadra che chiude gli spazi ma che non rinuncia a giocare. Quello fatto in precampionato? Sono buoni risultati”.

Ha poi parlato di Lookman: “In queste situazioni che si stanno creando negli ultimi anni, non solo all’Atalanta, i più penalizzati sono i tifosi. I club sono aziende che curano i propri interessi, i tifosi invece mettono cuore ed emozioni e ci rimangono male. È sempre una lotta tra cuore e ragione. Scamacca? Può partire titolare. Sappiamo che ci vuole un po’ di tempo, ma siamo contenti. Sembra stiamo anticipando un po’ i tempi. In questi 40 giorni l’ho visto in modo spettacolare per lavoro e voglia di esserci. Sappiamo ci saranno giornate buone e altre meno buone: ma lo considero pronto, anche se non al 100%“.

Infine, sul suo esordio stagionale e su ciò che si aspetta dalla sua Atalanta: “È un gruppo di giovani che vogliono lavorare e imparare, pensano poco a quello che è stato: vogliono fare una bella annata, mettersi in mostra. Ci sono sensazioni positive. Mi aspetto di vedere quanto provato in questo mese: ho visto una grandissima partecipazione, grande voglia di imparare. Voglio vederli all’opera, giocando a testa alta”.