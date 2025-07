Atalanta, Juric dovrebbe essere dimesso: atteso a Zingonia tra venerdì e sabato

Le condizioni di Ivan Juric e come procedono i primi allenamenti dell’Atalanta

È iniziato il ritiro pre stagionale dell’Atalanta, che per la prima volta dopo tantissimo tempo si ritrova senza Gian Piero Gasperini.

Il nuovo allenatore, però, non era presente al primo giorno di ritiro. Un dubbio subito chiarito dall’Atalanta tramite un comunicato ufficiale: per lui infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa.

Ricoverato in ospedale, l’allenatore ex Torino, Roma e Southampton sta meglio e dovrebbe essere dimesso nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025.

Il suo ritorno a Zingonia, però, non è previsto prima di venerdì o sabato, in quanto obbligato a osservare qualche giorno di convalescenza a casa prima di riprendere a pieno ritmo.

Atalanta, le ultime dall’allenamento

Intanto prosegue regolarmente la preparazione del club nerazzurro bergamasco. Terminato anche il secondo allenamento dall’inizio del ritiro, diretto nuovamente da Maurizio Paro. Tanto lavoro atletico come normale dopo il rientro dalle vacanze.

In gruppo Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini dopo una stagione 2024/2025 molto complicata. A parte solamente Kolasinac essendo reduce da un infortunio al crociato e quindi ancora in fase di riabilitazione. Siparietto invece per il giovanissimo Ahanor, uscito a piedi dal centro sportivo essendo ancora minorenne e non potendo guidare.