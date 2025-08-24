Atalanta, Juric: “La squadra ha perso l’80/90% dei suoi gol, ma abbiamo giocatori di prospettiva”

Le parole di Ivan Juric al termine di Atalanta-Pisa

Inizia con un pareggio il campionato dell’Atalanta, che non va oltre all’1-1 contro il neopromosso Pisa.

Proprio la squadra di Gilardino è passata in vantaggio nel primo tempo, con un autogol di Hien al 26′.

Ci ha pensato Gianluca Scamacca a inizio secondo tempo a portare un punto ai suoi, con il ritorno al gol che mancava da 455 giorni.

A fine partita, l’allenatore nerazzurro Ivan Juric ha parlato della gara ai microfoni di DAZN.

Atalanta, Juric: “Abbiamo giocato bene nel secondo tempo”

Juric ha iniziato parlando della partita dei suoi: “Abbiamo giocato molto bene il secondo tempo, anche se abbiamo crato tante occasioni senza fare gol. L’obiettivo è far crescere questi ragazzi, che devono diventare più cattivi in zona gol. Nel primo tempo soffrivamo i loro lanci lunghi sulla punta“.

Per poi proseguire focalizzandosi su Scamacca: “Speriamo che continui a crescere, con il tempo si è sciolto. Volevo anche tenerlo dentro ma avevo paura di poterlo perdere. Ha fatto il gol e il punto di riferimento, sta crescendo“.

Juric: “Questa storia di Lookman non è piacevole”

L’allenatore ha poi aggiunto un commento sulla prova di Zalewski all’esordio: “Sapevamo che poteva soffrire il lancio lungo su Toure. Le qualità di Zalewski le conosciamo, deve continuare così in fase offensiva e migliorare in quella difensiva“.

Infine ha concluso parlando degli attaccanti arrivati al posto di Retegui e di un Lookman dopo il caso di mercato che lo ha visto protagonista: “La squadra ha perso due giocatori che hanno fatto l’80-90% dei gol, ma abbiamo preso altri giocatori che possono crescere e diventare ancora più forti. Se crescono saremo più forti“. Enrando nello specifico nel caso Lookman, in conferenza stampa ha poi aggiunto: “Ora c’è questa storia di Ademola, vediamo come finisce che non è piacevole“.