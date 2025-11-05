Questo sito contribuisce all'audience di

Atalanta, Juric: “Lookman? Sono reazioni che si vedono sempre, cose che si risolvono in spogliatoio”

Francesco Mastrogiovanni 5 Novembre 2025
Atalanta, la conferenza stampa di Juric in vista del Milan
Ivan Juric (IMAGO)

Le parole di Ivan Juric al termine della partita di Champions League contro il Marsiglia 

Ivan Juric è intervenuto nel post partita di Marsiglia-Atalanta per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

La partita è terminata per 0 a 1 in favore dell’Atalanta, grazie al gran gol di Lazar Samardzic.

Con questo risultato la squadra italiana si porta a 7 punti in classifica quando mancano 4 partite al termine della League Phase. La squadra di Roberto de Zerbi invece resta a 3 punti e nel prossimo turno se la vedrà con il Newcastle.

Di seguito le dichiarazioni di Ivan Juric nel post partita.

Le parole di Ivan Juric

L’allenatore ha iniziato analizzando la partita: “Abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati sfortunati per l’episodio del rigore e del gol annullato. Lazar ha fatto un grande gol, siamo molto felici. Non è mancato nulla nelle ultime gare. La squadra ha sempre fatto grandi prestazioni. Con i risultati che non arrivavano si è creato un brutto ambiente ma la squadra ha fatto sempre il suo”.

Poi ha parlato dell’episodio sulla sostituzione di Lookman: “Sono cose che accadono ogni domenica, come De Bruyne con Conte. I calciatori non accettano il cambio ma sono cose che si risolvono poi nello spogliatoio. Tutti sappiamo e conosciamo queste situazioni. Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene. Per me passa tutto l’importante è vincere a Sassuolo”. Ha poi concluso con i complimenti a un suo giocatore: “Devo fare grandissimi complimenti a Krstovic per il lavoro che ha fatto. Siamo contenti perché una vittoria così ci voleva. Adesso dobbiamo ripartire in campionato che siamo un po’ in ritardo”.