Le parole di Ivan Juric al termine della partita di Champions League contro il Marsiglia

Ivan Juric è intervenuto nel post partita di Marsiglia-Atalanta per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

La partita è terminata per 0 a 1 in favore dell’Atalanta, grazie al gran gol di Lazar Samardzic.

Con questo risultato la squadra italiana si porta a 7 punti in classifica quando mancano 4 partite al termine della League Phase. La squadra di Roberto de Zerbi invece resta a 3 punti e nel prossimo turno se la vedrà con il Newcastle.

Di seguito le dichiarazioni di Ivan Juric nel post partita.

Le parole di Ivan Juric

L’allenatore ha iniziato analizzando la partita: “Abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati sfortunati per l’episodio del rigore e del gol annullato. Lazar ha fatto un grande gol, siamo molto felici. Non è mancato nulla nelle ultime gare. La squadra ha sempre fatto grandi prestazioni. Con i risultati che non arrivavano si è creato un brutto ambiente ma la squadra ha fatto sempre il suo”.

Poi ha parlato dell’episodio sulla sostituzione di Lookman: “Sono cose che accadono ogni domenica, come De Bruyne con Conte. I calciatori non accettano il cambio ma sono cose che si risolvono poi nello spogliatoio. Tutti sappiamo e conosciamo queste situazioni. Sono cose che capitano, a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene. Per me passa tutto l’importante è vincere a Sassuolo”. Ha poi concluso con i complimenti a un suo giocatore: “Devo fare grandissimi complimenti a Krstovic per il lavoro che ha fatto. Siamo contenti perché una vittoria così ci voleva. Adesso dobbiamo ripartire in campionato che siamo un po’ in ritardo”.