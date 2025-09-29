Atalanta, Jurić: “Domani vogliamo riscattarci dopo il PSG”

La conferenza stampa di Ivan Jurić alla vigilia di Atalanta-Club Brugge, valida per la 2ª giornata di Champions League

L’Atalanta riprende il proprio cammino in Champions League, cominciato con la sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain.

Nella seconda giornata i nerazzurri incontreranno in casa, alla New Balance Arena, il Club Brugge di Nicky Hayen. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:45 di martedì 30 settembre.

Alla viglia della partita contro la formazione belga, Ivan Jurić ha presentato la gara in conferenza stampa.

L’allenatore dell’Atalanta ha esordito: “Vogliamo riscattarci e lottare per vincere. Daremo tutto domani sera“.

Atalanta, la conferenza stampa di Jurić alla vigilia del Club Brugge

Ivan Jurić ha poi parlato della possibilità di vedere il tridente nonostante i tanti impegni: “A noi piacerebbe avere tutti a disposizione e cercare di vincere la partita senza spremerli troppo. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso“.

L’allenatore dell’Atalanta si è espresso anche sul Club Brugge: “Sono una squadra ottima e collaudata. Per loro non è un momento di troppa stanchezza. Certe volte è meglio giocare più spesso“.

“Giocherà Lookman? Valuterò domani”: le parole di Juric

L’ex Roma si è anche soffermato sulla possibilità di vedere Lookman in campo: “È da un po’ di tempo che si è allenato con noi. Valuterò domani“.

Juric ha concluso la conferenza stampa parlando dell’ambiente che si aspetta domani: “Mi aspetto un grande clima domani da parte di un tifo caloroso e che sta attaccato alla squadra“.