Atalanta, Juric: “Fatto un altro passo avanti. Abbiamo messo il Como in difficoltà”

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta al termine della gara contro il Como di Cesc Fabregas.



L’Atalanta raccoglie un punto nella sfida di Serie A contro il Como. Ha aperto Samardzic e gli ha risposto Perrone, per l’1-1 finale di una gara comunque molto divertente. A commentarne lo svolgimento e non solo è stato l’allenatore dei nerazzurri.

Ivan Juric ha iniziato parlando della partita: “Abbiamo avuto poco tempo per lavorare, oggi il Como ha sofferto come non mai perchè li abbiamo pressati tantissimo”

L’allenatore dell’Atalanta ha proseguito parlando di Lookman: “Ha fatto un altro passo importante, gli è mancato l’ultimo tocco per fare gol”.

Su Ahanor, talentuoso difensore arrivato dal Genoa, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di lui, come anche Bernasconi. Non era facile ripetersi dopo la partita contro il Brugge”

Atalanta, le parole di Juric

Juric ha poi commentato la gara che è stata molto piacevole per il tipo di prestazioni messe in campo dalle due squadre: “Il Como è venuto a fare la sua partita, è una gran bella cosa quello che ne è venuto fuori. Li abbiamo messi in difficoltà e abbiamo fatto un altro passo avanti”.

L’allenatore dell’Atalanta, poi, ha aggiunto: “Quando c’è una situazione in cui il contesto di lavoro funziona, ci sono le basi importanti. Potevamo avere più punti per essere ancora più in alto”. Sulla fase offensiva conclude: “Noi sottovalutiamo la qualità dei giocatori, con i cambi potremmo essere ancora più forti perché in avanti abbiamo giocatori molto forti”