Julio Sergio sui social: “Mio figlio è in coma indotto, situazione irreversibile”

Con una storia su Instagram Julio Sergio ha comunicato la situazione che sta vivendo suo figlio 15enne Enzo.

L’ex portiere giallorosso ha scritto: “Ho appena visitato Enzo… la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi… Non è a disagio né sente dolore“.

Al figlio di Julio Sergio è stato diagnosticato un tumore al cervello nel 2020. Due anni fa si era sottoposto a un’operazione riuscita con successo ed era diventato anche un testimonial di una campagna di sensibilizzazione in Brasile contro i tumori.

In quel frangente non sono mancate le dimostrazioni d’affetto da parte da tanti calciatori come Totti, Buffon e Cristiano Ronaldo.

Julio Sergio si rasa la testa insieme al figlio: il video di alcune settimane fa

È di alcune settimane fa il video diventato virale di Julio Sergio che si rasa i capelli a zero insieme al figlio Enzo, che deve affrontare un altro ciclo di chemioterapia.