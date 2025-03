L’attaccante dell’Atlético Madrid segna su rigore, ma poi viene annullato

Il Real Madrid accede ai quarti di finale dopo aver battuto ai rigori l’Atlético per 2-4. Nel prossimo turno affronterà l’Arsenal. A trasformare i propri rigori per gli ospiti sono stati Mbappé, Bellingham, Valverde e Rüdiger. Ha invece sbagliato dagli 11 metri Lucas Vázquez.

Per la squadra di Simeone hanno segnato Sørloth e Ángel Correa; non è accaduto lo stesso con Llorente e Julián Álvarez.

L’attaccante argentino si è presentato di fronte a Courtois come secondo rigorista dopo l’attaccante norvegese ex Villarreal. Ha preso la rincorsa, ha calciato ed è scivolato. Durante la caduta, però, il pallone ha colpito il piede sinistro (quello d’appoggio), prima di entrare in porta.

Il rigore è stato annullato perché l’argentino ha toccato due volte il pallone. Quello di Julián Álvarez è il primo rigore annullato per doppio tocco in tutta la storia della Champions League.