Una rosa a centrocampo per la figlia di un tifoso: il bel gesto di Julian Alvarez
Durante un allenamento, un tifoso dell’Atletico Madrid ha donato una rosa a Julian Alvarez in onore della figlia: il gesto dell’attaccante
Arrivato a Madrid nel 2024, Julian Alvarez ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi Colchoneros.
Oltre i gol, comunque tanti, l’Araña si è contraddistinto per empatia e umanità, come nell’ultima occasione durante un allenamento a porte aperte organizzato al Metropolitano.
Come riporta sul proprio profilo Instagram, infatti, Julian ha ricevuto una rosa da un tifoso. Il tifoso ha chiesto di ricordare sua figlia, scomparsa da poco.
L’attaccante argentino l’ha poi portata al centro del campo. “Esaudiremo la sua richiesta, porteremo questa rosa al centro del campo per lui. È molto triste ed è un grande fan dell’Atletico”, spiega Alvarez.