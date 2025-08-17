Siviglia, Juanlu titolare contro l’Athletic Club: il Napoli osserva
Lunedì è il giorno decisivo per il possibile trasferimento di Juanlu al Napoli: intanto, il terzino è titolare con il Siviglia
Sarà un inizio di settimana molto intrigante in ottica mercato per il Napoli, che attende due nuovi rinforzi.
In primis Gutierrez, che lunedì si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà con gli azzurri. Poi Juanlu, esterno spagnolo per cui i campioni d’Italia in carica confidano di chiudere sempre lunedì.
Intanto, però, da Siviglia arriva un messaggio chiaro: Almeyda ha infatti schierato titolare il terzino destro per la sfida contro l’Athletic Club che inaugura la Liga.
Una scelta possibilmente dettata anche dalle tante assenze per l’allenatore argentino, ma che non influenza il possibile trasferimento in Italia: il Napoli, come detto, confida di ottenere il sì definitivo entro domani.