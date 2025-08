Juanlu spinge per il Napoli: incontro con il Siviglia e l’agente

Il Napoli si avvicina a Juanlu Sanchez: il giocatore spinge per chiudere l’intesa



Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è inarrestabile sul mercato e non accenna a fermarsi. Dopo De Bruyne, Lucca, Noa Lang e Milinkovic Savic, si avvicina anche Juanlu Sanchez.



Il difensore spagnolo classe 2003, nella mattinata di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, è arrivato nella sede del Siviglia insieme al suo agente.

L’obiettivo è quello di spingere per far chiudere l’intesa finale e chiudere la trattativa per il trasferimento in Italia.