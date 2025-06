Napoli, riconfermato l’accordo con Juanlu: può essere un assist per chiudere

Confermato l’accordo tra il calciatore spagnolo e il club azzurro: può essere un assist per chiudere alle condizioni del Napoli

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato in vista di una stagione in cui gli azzurri avranno due competizioni in più, Champions League e Supercoppa italiana.

Non solo in attacco, gli azzurri continuano a lavorare anche per il ruolo di terzino destro.

È stato riconfermato l’accordo tra Juanlu Sanchez e il club azzurro, con il primo ok da parte del calciatore spagnolo arrivato nelle prime settimane di giugno.

Questa conferma può essere un assist per il Napoli per chiudere il classe 2003 alle proprie condizioni. Nell’ultima stagione Juanlu con il Siviglia ha giocato 32 gare in campionato collezionando 4 gol e 4 assist.