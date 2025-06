Chi è Juanlu Sánchez, il classe 2003 che piace al Napoli

Chi è Juanlu Sanchez: il classe 2003 che con la duttilità e la stazza ha convinto il Napoli.

Nella giornata dell’annuncio ufficiale di Kevin De Bruyne, il Napoli non si ferma e continua a costruire una rosa ambiziosa per la prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna si è infatti recato a Siviglia per sondare un’operazione sul fronte difensivo: nel mirino c’è Juanlu Sánchez, terzino destro classe 2003 di proprietà del club andaluso.

L’incontro tra la dirigenza azzurra e i rappresentanti del Siviglia si è concluso con esiti positivi: c’è già l’ok del calciatore al trasferimento. Il Napoli si è avvicinato concretamente al profilo del giovane spagnolo, che diventerebbe così il terzo rinforzo ufficiale dell’estate dopo De Bruyne e Luca Marianucci, in arrivo dall’Empoli.

Juanlu rappresenta un’opzione interessante per Antonio Conte, che vuole inserire freschezza e dinamicità nella linea difensiva. Con i suoi 21 anni (ne compirà 22 a metà agosto), il laterale del Siviglia andrebbe a rinnovare l’organico azzurro, affiancando Di Lorenzo sul lato destro o offrendo un’alternativa tattica in un modulo più offensivo.

La trattativa è avviata, il dialogo tra i club è ben impostato e il Napoli vuole assicurarselo, completando così un inizio di mercato scoppiettante.

Duttilità e fisico: chi è Juanlu Sanchez

Juanlu Sánchez nasce terzino destro puro in una difesa a quattro, ruolo che ha ricoperto stabilmente nell’ultima stagione con il Siviglia. Tuttavia, si tratta di un giocatore estremamente duttile: in caso di modulo a tre, può agire come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 tanto caro a Conte, mentre in alcune partite è stato utilizzato anche più alto, nel 4-2-3-1, come esterno offensivo.

Fisicamente imponente (sfiora il metro e novanta), Juanlu sorprende per la sua rapidità e facilità di corsa, che gli permettono frequenti incursioni palla al piede nella metà campo avversaria. Non mancano i traversoni insidiosi e le giocate tecniche per servire i compagni in area.

In fase difensiva, si distingue per la sua aggressività e predisposizione al duello individuale: affronta l’uno contro uno con decisione e personalità, mostrando maturità nonostante la giovane età.

Una carriera tra Siviglia e Roja

Originario proprio di Siviglia, Juanlu è cresciuto nelle giovanili del club andaluso, dove è arrivato a 12 anni. Dopo l’esordio in prima squadra nel novembre 2021, a soli 18 anni, ha accumulato esperienza tra Siviglia Atlético, prima squadra e una stagione in prestito al Mirandés (2022/2023).

Sul piano internazionale, Juanlu ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili spagnole: dall’Under 16 all’Under 21, fino alla selezione olimpica con cui ha conquistato l’oro a Parigi 2024, entrando nel finale della storica finale vinta contro la Francia.

Attualmente è impegnato con la Spagna Under 21 agli Europei in Slovacchia. Proprio mercoledì ha giocato titolare nel debutto vincente contro i padroni di casa, offrendo anche un assist decisivo da esterno alto nel 4-2-3-1 di Santi Denia. Un altro segnale di quanto Juanlu sappia farsi trovare pronto in ogni zona del campo.