Juanlu-Napoli, le parti continuano a trattare: il nodo è la percentuale di rivendita

Continuano i contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sánchez: il nodo da sciogliere è la percentuale sulla rivendita.

Come vi abbiamo raccontato, questa è la giornata decisiva per portare a termine l’operazione tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sánchez.

Nelle scorse ore agenti e giocatore hanno intensificato il pressing, cercando di accelerare i tempi e convincere il club spagnolo a dare l’ok definitivo.

La richiesta iniziale del Siviglia era di 20 milioni di euro, con il club allenato da Antonio Conte che non voleva spingersi oltre i 17.

Le parti stanno continuando a trattare e si sta discutendo in particolare modo la percentuale di rivendita, principale nodo dell’operazione.