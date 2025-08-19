Napoli, prevista una nuova offerta per Juanlu: domani può essere la giornata decisiva

Prosegue a oltranza la trattativa tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez: domani prevista un’altra offerta agli spagnoli.

Il Napoli continua a trattare a oltranza con il Siviglia per Juanlu Sanchez.

Domani è infatti prevista una nuova offerta al club spagnolo per il laterale difensivo, che potrebbe rivelarsi decisiva per chiudere l’operazione.

Campione olimpico a Parigi 2024 con la Spagna, Juanlu rappresenta uno degli obiettivi principali individuati da Antonio Conte per rinforzare la fascia sinistra. Nell’ultima annata con il Siviglia ha disputato 35 partite tra Liga e Copa del Rey, arricchite da 5 gol e 5 assist.

La società azzurra confida di poter raggiungere l’accordo nelle prossime ore, così da regalare all’allenatore un innesto di qualità e prospettiva.