Napoli, lunedì può essere il giorno decisivo per Juanlu

Lunedì può essere il giorno decisivo per il trasferimento di Juanlu al Napoli: gli azzurri confidano di chiudere l’operazione

Il Napoli confida di chiudere per il trasferimento di Juanlu a inizio settimana prossima. Lunedì può essere infatti il giorno decisivo per il trasferimento del terzino del Siviglia.

Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, lo spagnolo potrebbe presto essere un rinforzo per Antonio Conte. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey, segnando 5 gol e servendo 5 assist.