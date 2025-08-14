Giornata decisiva per Juanlu al Napoli: oggi la risposta del Siviglia per l’ok definitivo

Continuano i contatti tra Napoli e Siviglia per Juanlu: oggi la giornata decisiva per l’ok definitivo.

Continuano anche oggi i contatti tra Napoli e Siviglia per il trasferimento di Juanlu, con entrambe le parti al lavoro per trovare un accordo sull’ultima offerta del club azzurro. La giornata di oggi si preannuncia decisiva: entro sera, il club spagnolo fornirà una risposta definitiva.

Agenti e giocatore hanno intensificato il pressing, cercando di accelerare i tempi e convincere il Siviglia a dare l’ok definitivo. L’interesse del Napoli rimane forte e l’offerta presentata dai dirigenti, giudicata competitiva, potrebbe finalmente sbloccare la trattativa.

La richiesta iniziale del Siviglia era di 20 milioni di euro, con il club allenato da Antonio Conte che non voleva spingersi oltre i 17.

Se l’intesa dovesse arrivare entro le prossime ore, Juanlu potrebbe essere annunciato come nuovo rinforzo del Napoli in tempi brevi, completando così un mercato estivo in cui il club ha puntato con decisione su giovani talenti capaci di dare immediato impatto alla rosa.