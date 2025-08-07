Napoli, resiste l’ottimismo per Juanlu. Ai dettagli l’operazione Miguel Gutiérrez
Le ultime novità sul calciomercato in entrata del Napoli
Nonostante il Napoli non abbia ritoccato l’offerta avanzata al Siviglia per Juanlu, in casa azzurra resta grande ottimismo per la chiusura positiva dell’affare.
Il giocatore continua a preferire il Napoli. E – il suo arrivo – sbloccherà l’uscita di Alessandro Zanoli, esterno classe 2000.
Da Juanlu a Miguel Gutiérrez del Girona: per quest’ultimo, l’operazione è ai dettagli.
In questo momento si sta discutendo dei bonus. L’affare si aggirerà sui 20 milioni complessivi: la chiusura è attesa nelle prossime ore.