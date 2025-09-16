Melbourne Victory, ufficiale l’arrivo di Juan Mata

Juan Mata è un nuovo calciatore del Melbourne Victory. “Sono entusiasta di venire a Melbourne”: le parole del classe 1988

Nella notte è arrivata l’ufficialità della firma di Juan Mata con il Melbourne Victory, club della Serie A australiana.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “Melbourne Victory è entusiasta di annunciare la firma di Juan Mata in vista della stagione maschile A-League 2025/26“.

“Sono entusiasta di venire a Melbourne e di far parte di uno dei club più rispettati della Lega e di giocare di fronte agli incredibili membri e tifosi. Sono spinto e motivato ad aiutare questa squadra a vincere trofei e a lavorare con il Club come parte di un piano a lungo termine per rafforzare il calcio nel paese“: le prime parole del classe 1988 nel nuovo club.

A parlare del suo arrivo, poi, è stato anche l’allenatore del Melbourne Victory, Arthur Diles: “Siamo incredibilmente fortunati ad aggiungere qualcuno dell’esperienza e del carattere di Juan alla squadra. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto nella stanza dei cambi, dove non abbiamo dubbi che la sua leadership e la sua conoscenza del gioco eleveranno l’intera squadra“.

Le parole di Caroline Carnegie, AD del Melbourne Victory

Anche Caroline Carnegie, AD del Melbourne Victory, si è espressa sull’arrivo del calciatore spagnolo: “Il Melbourne Victory ha una visione per guidare, unire, connettersi e ispirare attraverso il calcio. Avere Juan nel Club ci consente inoltre di guidare un cambiamento positivo per il Club, la comunità e la Lega La nostra visione si allinea perfettamente con quella di Juan“.

“Da quando il possibile arrivo di Juan è stato reso pubblico per la prima volta, siamo stati inondati di gruppi della comunità che non vedono l’ora di venire e mostrare i loro colori e il loro sostegno per la sua avventura a Melbourne. Non vediamo l’ora di vederli tutti alla prima partita all’AAMI Park!“: ha concluso la dirigente del club australiano.