Milan, idea Foyth se non arriva Akanji: il punto
Per la difesa se non dovesse arrivare Manuel Akanji il Milan pensa a Juan Foyth, difensore classe 1998 del Villarrel
Continua la ricerca del Milan di un difensore centrale in questi ultimissimi giorni di calciomercato. I rossoneri in quel ruolo hanno puntato Manuel Akanji facendo ieri, 29 agosto, la prima offerta al calciatore svizzero.
Il classe 1995 al momento non ha aperto completamente alla destinazione, complice anche la volontà di restare in Premier League. Sul centrale svizzero, infatti, c’è anche il Tottenham. I rossoneri insisteranno nelle prossime ore e attendono per oggi (30 agosto) una risposta.
Se il responso dovesse essere negativo la nuova idea per i rossoneri è Juan Foyth del Villarreal.
Il classe 1998 argentino la scorsa stagione con il club spagnolo ha preso parte a 19 gare di campionato.