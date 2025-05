Milan, recuperato Jovic: le ultime da Milanello

Luka Jovic ha svolto allenamento in gruppo e sarà a disposizione di Sérgio Conceição per Genoa-Milan di lunedì

In vista della partita col Genoa, valida come posticipo della 35ª giornata di Serie A, i rossoneri si sono allenati anche nella mattinata di sabato.

La notizia principale riguarda Luka Jovic che ha svolto nuovamente lavoro in gruppo insieme ai compagni di squadra. L’attaccante ha, dunque, defintivamente smaltito il problema alla schiena.

Spetterà pertanto a Sérgio Conceição decidere se schierarlo dal 1′ contro i genoani oppure se tenerlo in panchina, pronto a un ingresso in corso d’opera.

Nel frattempo, dato che anche Emerson Royal ha ripreso a svolgere allenamento coi compagni, a meno di clamorosi colpi di scena, per la prima volta in stagione l’intera rosa del Milan sarà a disposizione per il prossimo match.