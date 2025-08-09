Dybala, Ranieri e Massara rendono omaggio a Diogo Jota | VIDEO

Questo sito contribuisce all'audience di

Redazione 9 Agosto 2025
Prima dell’amichevole contro l’Everton, Dybala, Ranieri e Massara hanno reso omaggio a Diogo Jota all’esterno di Anfield

In ricordo di Diogo. Dybala, Ranieri e Massara hanno reso omaggio all’ex attaccante del Liverpool, scomparso prematuramente il 3 luglio scorso. L’argentino, accompagnato dall’ex allenatore e dal direttore sportivo, si è recato all’esterno di Anfield poche ore prima dell’amichevole tra la Roma e l’Everton.

 

