Dybala, Ranieri e Massara rendono omaggio a Diogo Jota | VIDEO

In ricordo di Diogo. Dybala, Ranieri e Massara hanno reso omaggio all’ex attaccante del Liverpool, scomparso prematuramente il 3 luglio scorso. L’argentino, accompagnato dall’ex allenatore e dal direttore sportivo, si è recato all’esterno di Anfield poche ore prima dell’amichevole tra la Roma e l’Everton.

