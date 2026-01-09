Inter, distorsione alla caviglia per Josep Martinez: è a rischio per la sfida contro il Napoli
Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, ha subito una distorsione alla caviglia durante il riscaldamento della sfida contro il Parma
Josep Martinez potrebbe saltare Inter-Napoli. Come rivelato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il portiere spagnolo ha subito una distorsione alla caviglia durante il riscaldamento della sfida contro il Parma, ed è a rischio per il big match della ventesima giornata di Serie A.
Se l’ex Genoa non dovesse recuperare, in panchina per i nerazzurri potrebbero andare Taho e Calligaris, portieri rispettivamente della formazione Primavera e U23.
Oltre a Martinez, sarà infatti assente anche Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere dell’Inter è ai box da ottobre, dopo essersi operato allo scafoide carpale del polso destro.