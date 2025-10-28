Questo sito contribuisce all'audience di

Josep Martinez accusato di omicidio stradale dopo l’incidente di questa mattina

Redazione 28 Ottobre 2025
Josep Martinez (IMAGO)
Il portiere dell’Inter Josep Martinez è accusato di omicidio stradale per quanto accaduto nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre

Dopo l’incidente di questa mattina – martedì 28 ottobre – avvenuto nei pressi di via Bergamo a Fenegrò, come riferito dall’Ansa il portiere dell’Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale.

Intorno alle 9.40 lo spagnolo, che si stava dirigendo verso Appiano Gentile, ha travolto e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava su una carrozzina elettrica e che – secondo le prime informazioni – si è spostato sulla carreggiata.

Sin da subito è stato richiesto l’intervento dei soccorsi, e sul posto è arrivato anche l’elisoccorso per prestare le cure del caso, ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

Illeso invece il portiere nerazzurro, che è adesso indagato per omicidio stradale.