José Sebastiani, figlio del noto conduttore televisivo, ha fatto il suo esordio con l’U20 friulana

Esordio nella Primavera dell’Udinese per il figlio di un volto noto del mondo dello spettacolo. Il suo nome è José Alberto Sebastiani, figlio di Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus.

Il giovane calciatore è un portiere e ha fatto il suo debutto con l’Under 20 friulana nel match di campionato contro i pari età del Milan.

Aggregato dall’Under 16, è stato mandato in campo nel secondo tempo al posto dell’infortunato Mosca. Il risultato finale, 4-0 per i rossoneri, non ha sorriso ai suoi, ma resta una giornata di certo memorabile per lui.

Autore di diverse parate, con questo ingresso in campo è diventato il più giovane giocatore in campo con la squadra in questa stagione, con 16 anni compiuti solo lo scorso gennaio.

Il percorso calcistico di José Sebastiani

Il figlio di Amadeus, nonostante la giovanissima età, è già ampiamente conosciuto sui social (conta già quasi 200mila follower su Instagram), col suo volto che è diventato noto nelle varie edizioni del Festival di Sanremo condotte dal padre, in cui compariva sempre in prima fila del teatro Ariston. Allo stesso tempo, però, il classe 2009 è anche un portiere di talento.

Fino al passaggio all’Udinese, avvenuto la scorsa estate, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, squadra di cui è anche tifoso. Da quest’anno è iniziata la sua avventura in bianconero con l’Under 16, fino all’esordio con la Primavera. Annata difficile, invece, per l’Under 20 friulana, ultima nel campionato Primavera 1 e già retrocessa in Primavera 2.