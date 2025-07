Non sono Scuffet: nella lista dei portieri del Pisa c’è anche Joronen

Nella lista per la porta del Pisa della prossima stagione non c’è solamente Simone Scuffet del Cagliari ma anche Joronen

In vista della prossima stagione di Serie A il Pisa si muove sul calciomercato. Dopo l’addio di Filippo Inzaghi e l’arrivo di Alberto Gilardino i nerazzurri stanno lavorando per dare all’ex Genoa una squadra pronta per la categoria.

Nella lista per la porta del club toscano oltre che a Simone Scuffet c’è anche Jesse Joronen.

Il finlandese in questo momento è svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con il Venezia.

L’obiettivo del Pisa è quello di affiancare a Semper, portiere titolare, un secondo di esperienza che sia pronto a giocare e che possa essere importante per lo spogliatoio.